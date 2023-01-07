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НовостиЗдоровье7 января 2023 9:40

В России не обнаружен вариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен»

Данные актуальны на четверг, 6 января
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В России не обнаружен вариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен»

В России не обнаружен вариант омикрон-штамма коронавируса «Кракен»

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новый вариант омикрон-штамма коронавирусной инфекции XBB.1.5, названного «Кракеном», в России не обнаружили, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант «Омикрона» XBB.1.5 «Кракен» не выявлен», – рассказали в ведомстве журналистам.

Напомним, в Росси за сутки было зарегистрировано 3 033 случая заболевания коронавирусом.

Между тем Европу ожидают плохие новости из-за «Кракена», пишет издание Politico. Автор публикации Карло Мартушелли проанализировал материалы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и сообщил, что субвариант XBB.1.5 быстро распространяется.

Это, по его словам, связано с тем, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время вариантами «Омикрона». Он также сообщил, что, согласно данным, поступающим из США, число выявленных случаев инфицирования «Кракеном» там удваивается каждые девять дней.