В Италии обвинили США в давлении на Рим для отправки ЗРК SAMP-T Украине

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов оказывают на Италию давление, чтобы она быстрее отправила Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, пишут итальянские СМИ.

Как заявляет La Repubblica, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в беседе с помощником премьер-министар Италии Франческо Тало «оказывал давление на Рим, чтобы он как можно скорее поставил Украине военные средства для обеспечения противовоздушной обороны».

В публикации отмечается, что у Италии есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T и одна учебная. В настоящее время Рим не принял шестой декрет о новых поставках вооружений Киеву, напоминается в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что поставки вооружения Украине необходимо осуществлять без истощения собственных запасов оружия. До этого он говорил, что Рим прекратит поставки оружия Украине, когда начнутся мирные переговоры между Москвой и Киевом.