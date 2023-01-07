В ЛНР заявили о ликвидации в Артемовске лидера нацбатальона «Свобода» Полищука Фото: REUTERS

Вооруженные силы России ликвидировали в Артемовске Донецкой народной республики одного из лидеров украинского националистического батальона «Свобода» Александра Полищука, заявил советник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

«В Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата «Свобода» – уроженец Белой Церкви Александр Полищук с позывным «Альпинист», – написал представитель МВД ЛНР в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в марте прошлого года главный идеолог националистического батальона «Азов»* Николай Кравченко был ликвидирован в Мариуполе в ходе военной спецоперации на Украине. Он был одним из основателей нацистской организации «Патриот Украины», созданной в Харькове. Именно члены этой организации открыли стрельбу по людям во время государственного переворота на Украине. Среди стрелявших был и Кравченко.

*Запрещенная в России террористическая организация