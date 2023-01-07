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НовостиПолитика7 января 2023 11:19

Патриарх Кирилл назвал намеренным убийство протоиерея Васильева

Удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить, уверен глава РПЦ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Настоятель Патриарших подворий при штабе ВДВ протоиерей Михаил Васильев Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Настоятель Патриарших подворий при штабе ВДВ протоиерей Михаил Васильев Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Убийство протоиерея Михаила Васильева, погибшего в зоне спецоперации на Украине, было целенаправленным, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«За отцом Михаилом Васильевым следили, и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить», – заявил глава Русской православной церкви в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Патриарх, каждый священник, который находится в зоне боевых действий, понимает, что «является легкой и вожделенной целью, но никто оттуда не уходит, пока священноначалие не отзывает».

Как писал сайт KP.RU, отец Михаил Васильев умер 6 ноября 2022. Настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца – Патриаршего подворья в поселке Власиха Московской области – погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции.