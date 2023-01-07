Патриарх Кирилл назвал намеренным убийство протоиерея Васильева

Настоятель Патриарших подворий при штабе ВДВ протоиерей Михаил Васильев Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Убийство протоиерея Михаила Васильева, погибшего в зоне спецоперации на Украине, было целенаправленным, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«За отцом Михаилом Васильевым следили, и этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить», – заявил глава Русской православной церкви в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Патриарх, каждый священник, который находится в зоне боевых действий, понимает, что «является легкой и вожделенной целью, но никто оттуда не уходит, пока священноначалие не отзывает».

Как писал сайт KP.RU, отец Михаил Васильев умер 6 ноября 2022. Настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца – Патриаршего подворья в поселке Власиха Московской области – погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции.