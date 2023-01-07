Пушков: Макрон поставками БМП на Украину втягивает НАТО в конфликт с Россией Фото: REUTERS

Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине БМП AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО, об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков сообщил, что само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход конфликта не изменит.

Он подчеркнул, что это может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией.

Пушков отметил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.

Как писал сайт KP.RU, 6 января 2023 года США выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов. Как уточнялось, этот пакет включает, в частности, 225 млн долларов на цели долгосрочного укрепления ее военной мощи и модернизацию украинских вооруженных сил.

4 января 2023 года Макрон пообещал Зеленскому, что Франция направит на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. В администрации французского президента сообщили, что Макрон заявил о желании усилить военную помощь Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC.

31 декабря 2022 года читатели немецкой газеты Die Welt резко отреагировали на новогоднее обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором тот пообещал поддерживать Киев, несмотря на последствия, а также призвал немцев продолжать экономить энергию и пообещал, что Германия добьется независимости от российского газа.