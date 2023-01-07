Минобороны России заявило о соблюдении временного режима прекращения огня на Украине Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России соблюдают временный режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине, заявило Министерство обороны РФ.

«Объединенная группировка российских войск в районе проведения специальной военной операции с 12:00 по московскому времени 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны России, Вооруженные силы Украины в течение прошедших суток продолжали артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине. Режим прекращения огня действует с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023.

В ответ на поручение президента РФ о перемирии глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Москва может рассчитывать на прекращение огня только в том случае, если ее военные покинут занятые в ходе спецоперации территории.