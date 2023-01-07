В Узбекистане в одном из зоопарков медведь насмерть загрыз сотрудника Фото: кадр из видео

В Узбекистане в зоопарке города Андижана медведь насмерть загрыз сотрудника, об этом сообщили в пресс-службе УВД Андижанской области.

«Все произошло в зоопарке Андижана. Мужчина зашел в клетку, чтобы покормить животное», - сообщили в ведомстве.

Как уточняется, в этот момент медведь напал на мужчину и вцепился ему в шею.

Отмечалось, что коллеги оттащили мужчину, но спасти его не удалось, он скончался от полученных травм.

По факту гибели сотрудника зоопарка возбуждено уголовное дело.

Как писал сайт KUBAN.KP.RU, 5 января 2023 года в Сочи во время циркового шоу лев неожиданно набросился на дрессировщика.

Как сообщалось, во время шоу два самца выясняли отношения. Алексей пытался разнять хищников, но чуть не стал жертвой третьего льва, который набросился на мужчину и повалил его.

Супруга дрессировщика спасла его и отогнала хищника. Сотрудники цирка применили водометы и шумовую гранату. Так они дезориентировал животных и погасили свет в зале.

Алексею Макаренко оказали медицинскую помощь. Ранее в 2018 году на дрессировщика уже нападали львы.