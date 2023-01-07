Медведев прокомментировал избрание Маккарти новым спикером палаты представителей США

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об избрании республиканца Кевина Маккарти спикером палаты представителей США, подчеркнув длительность этого процесса.

Напомним, члены палаты представителей конгресса США по результатам прошедшего в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером,завершив четырехдневные дебаты, не позволявшие палате начать работу в новом составе.

“... Правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу", - написал политик в своем Телеграм-канале, проиллюстрировав свою публикацию картинкой.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты имеют тактическую цель разрушить Россию, но при этом не задумываются о том, к каким долгосрочным последствиям это приведет. По словам политика, именно в этом и заключается вся суть американского взгляда на проблемы других стран.