В Крыму создадут электромобиль на базе УАЗ в 2023 году Фото: Shutterstock

Крымское предприятие летом этого года закончит испытания и представит серийную версию внедорожника УАЗ-452 "Буханка" с электродвигателем, об этом ТАСС рассказал председатель ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия.

"… Предприятие "Элькафа" запустило научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке набора компонентов для переоборудования машин УАЗ в электромобили. "Донором" взяли УАЗ "Буханку" для переоборудования серийно выпускаемых машин в электромобили… К середине или концу лета уже появится настоящий продукт", - уточнил Демурия.

Он также добавил, что электромобиль планируется испытать в условиях горного и степного Крыма, оценить его при летних и зимних условиях использования.

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