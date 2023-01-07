Inews: Устройство, передающее геолокацию, обнаружено в машине британского кабмина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скрытое устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в машине, которая используется членами британского кабмина и высокопоставленными дипломатами, об этом заявило издание inews со ссылкой на источники.

В статье сообщалось, что геолокационное устройство было помещено «внутри герметичной детали», импортированной от поставщика в Китае.

Как отмечалось, британские спецслужбы считают, что за этим может стоять китайская разведка,

Источник в разведке подчеркивал, что это дает возможность исследовать правительство в течение месяцев и лет, постоянно регистрируя движения.

В публикации уточнялось, что можно делать это медленно и методично в течение очень долгого времени. Вот в чем уязвимость.

Автор отметил, что находка «вызывает серьезные опасения по поводу национальной безопасности» на фоне заявлений высокопоставленных политиков о «систематической угрозе2, якобы исходящей от китайской разведки.

Как писал сайт KP.RU, 16 августа 2022 года представитель СВР России Владимир Матвеев заявил, что западные кураторы уже почти списали киевский режим со счетов. По его словам, на данный момент они разрабатывают планы по оккупации части украинской территории.

Он отметил, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и во всю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель.

29 декабря 2022 года начальник ГУР Минобороны Украины Буданов признал, что боевые действия на Украине зашли в тупик, Киев не способен победить Россию на всех направлениях.

Он добавил, что сейчас украинская сторона надеется на поставки нового оружия от западных стран. При этом он ожидает, что это в арсенале будут более совершенное оружие".