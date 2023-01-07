Байден убежал от журналистов после выступления в Белом доме

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден убежал от журналистов после своего выступления в Белом доме, посвященного второй годовщине беспорядков в Капитолии. Видео с американским лидером опубликовали в Twitter-аккаунте издания The Hill.

"Господин президент, подождите!" - наперебой кричали представители прессы в спину удаляющемуся президенту.

Как сообщило издание, вместо общения с представителями СМИ, Байден предпочел подняться на борт вертолета, чтобы побыстрее отправиться на выходные в Делавэр.

Ранее президент США Джо Байден испугался бицепсов оператора “Первого канала”, работавшего на полях саммита G20 на Бали.

Также ранее Байден испугался пасхального кролика во время праздничных гуляний в Белом доме и даже попытался сбежать от ростовой куклы. Этот момент попал на видео, которое распространяется в сети. На видео глава США общается с прессой, в какой-то момент к нему подходит артист, одетый в костюм белого пасхального кролика и раскрывает объятия. Однако американский президент не пожелал обниматься с пасхальным кроликом и попытался сбежать от него, несколько раз меняя направление движения.