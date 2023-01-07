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НовостиВ мире7 января 2023 14:07

Правительство Румынии выделит денежную помощь на покупку еды для 2,4 млн граждан

Премьер Чукэ заявил, что помощь получат социально уязвимые семье
Сергей ГАПЧУК
Правительство Румынии выделит денежную помощь на покупку еды для 2,4 млн граждан

Правительство Румынии выделит денежную помощь на покупку еды для 2,4 млн граждан

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Румынии в 2023 году выделит финансовую помощь для покупки еды для 2,4 миллиона граждан из социально уязвимых семей, об этом сообщил премьер Николае Чукэ в соцсети.

«В сложных экономических условиях мы обязаны помогать уязвимым категориям», - написал премьер.

Он заявил, что в 2023 году более 2,4 миллиона румын будут получать помощь в размере 250 леев каждые два месяца на еду.

Чукэ отметил, что около 4 миллионов румын получат по 150 долларов на оплату счетов за энергию.

Премьер подчеркнул, что правительство обязано заботиться обо всех нуждающихся самыми быстрыми и эффективными способами, не дестабилизируя государственный бюджет и не останавливая инвестиции. По словам Чукэ, добиться этого помогут европейские фонды.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года в Германии темпы инфляции достигли своего наивысшего значения за последние несколько десятков лет. Отмечалось, что главная причина высокой инфляции являлось невероятное повышение стоимости энергопродуктов, подорожавшие на 43%. Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии.

В публикации приводился перечень наиболее подорожавших товаров «цены выросли на пищевые жиры и растительное масло, молочную продукцию и яйца, овощи, а также хлеб и мучные изделия».

Рост цен на энергоносители привел к быстрому росту инфляции в странах Европейского союза в октябре 2022 года. Об инфляции в еврозоне рассказал руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Кроме того, согласно предварительной оценке Евростата, инфляция в еврозоне в октябре 2022 года обновила исторические рекорды, ускорившись до 10,7%. Основу инфляционного давления составил рост цен на энергоносители (почти 42%), а также выросла стоимость продовольствия до 13,1%.