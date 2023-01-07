Правительство Румынии выделит денежную помощь на покупку еды для 2,4 млн граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Румынии в 2023 году выделит финансовую помощь для покупки еды для 2,4 миллиона граждан из социально уязвимых семей, об этом сообщил премьер Николае Чукэ в соцсети.

«В сложных экономических условиях мы обязаны помогать уязвимым категориям», - написал премьер.

Он заявил, что в 2023 году более 2,4 миллиона румын будут получать помощь в размере 250 леев каждые два месяца на еду.

Чукэ отметил, что около 4 миллионов румын получат по 150 долларов на оплату счетов за энергию.

Премьер подчеркнул, что правительство обязано заботиться обо всех нуждающихся самыми быстрыми и эффективными способами, не дестабилизируя государственный бюджет и не останавливая инвестиции. По словам Чукэ, добиться этого помогут европейские фонды.

Как писал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года в Германии темпы инфляции достигли своего наивысшего значения за последние несколько десятков лет. Отмечалось, что главная причина высокой инфляции являлось невероятное повышение стоимости энергопродуктов, подорожавшие на 43%. Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии.

В публикации приводился перечень наиболее подорожавших товаров «цены выросли на пищевые жиры и растительное масло, молочную продукцию и яйца, овощи, а также хлеб и мучные изделия».

Рост цен на энергоносители привел к быстрому росту инфляции в странах Европейского союза в октябре 2022 года. Об инфляции в еврозоне рассказал руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Кроме того, согласно предварительной оценке Евростата, инфляция в еврозоне в октябре 2022 года обновила исторические рекорды, ускорившись до 10,7%. Основу инфляционного давления составил рост цен на энергоносители (почти 42%), а также выросла стоимость продовольствия до 13,1%.