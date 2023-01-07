Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах украины 7 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 7 января 2023 года, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву территории Запорожской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ведомства, тревога была объявлена в областях в 15.40 (16.40 по московскому времени).

Ранее сегодня тревога в названных областях уже была объявлена, но через некоторое время она была отменена.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября прошлого года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 января 2023 года публикует сайт KP.RU.