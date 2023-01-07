Bloomberg: Минфин США предостерег банки слишком жестко соблюдать санкции Фото: REUTERS

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки предостерегло банки от слишком жестких шагов по соблюдению санкций, об этом сообщило издание Bloomberg.

В статье со ссылкой на замминистра финансов США Брайана Нельсона заявили, что из-за опасения нарушить санкционные предписания некоторые американские финансовые организации проявляют «чрезмерную осторожность» и отказывают клиентам в обслуживании.

В публикации отметили, что подобная политика минфина указывает на системные проблемы американского института санкций.

Автор подчеркнул, что зачастую санкции вводили слишком быстро и без особой ясности, не сопровождая разъяснительными материалами.

В заключении статьи указано, что из-за этого банки под угрозой крупных штрафов стали проявлять чрезмерную осторожность к каждому, кто может рассматриваться как потенциальный объект санкционного риска.

Как писал сайт KP.RU, издание The Economist ранее сообщал, что высокий уровень инфляции застал врасплох многие западные страны. Виноваты оказались ошибочные прогнозы МВФ и ФРС США. В 2021 году ФРС угодило в «глубокую лужу», когда ведомство сообщило, что инфляция составит всего 2,6%, тогда как цены уже выросли более чем на 5% в год.

В ноября 2022 года в Германии темпы инфляции достигли своего наивысшего значения за последние несколько десятков лет. Подчеркивалось, что главной причиной высокой инфляции стало невероятное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43%.

Как отмечалось в статье, ситуация не внушала оптимизма, читателям рекомендовалиуют в ближайшее время готовится к очередным скачкам цен.

Ранее президент России Владимир Путин называл «экономическим самоубийством» политику западных стран в сфере энергетики.