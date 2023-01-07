Запад оценил ремонт “Северного потока” в 500 млн долларов Фото: REUTERS

Оценка стоимости ремонта газопровода "Северный поток", который получил повреждения в результате диверсии 26 сентября 2022-го года, составляет примерно 500 миллионов долларов, рассказал New York Times эксперт, пожелавший остаться анонимным.

Напомним, прокуратура Швеции после расследования, проведенного в сентябре, пришла к выводу, что утечки в газопроводах имели место в результате диверсии. Власти страны подтвердили подозрения, что взрывы были произведены преднамеренно, об этом сообщал сайт RND.de.

Ранее сообщалось, что ремонт газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток – 2", поврежденных в результате диверсии, в 2023 году видится маловероятным. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт выразил мнение, что на фоне терактов Россия пересмотрела свое отношение к взаимодействию с европейцами. Сейчас в приоритете создание газового хаба в Турции и ремонт выведенных из строя газопроводов в эту концепцию не укладывается, уверен аналитик.