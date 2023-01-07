Французский политик Филиппо считает, что в США могут начать расследование по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конгрессе Соединенных Штатов могут возникнуть серьезные дебаты - в частности, и по поводу поддержки Украины после начала работы палаты представителей в новом составе, написал в Twitter глава французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"... Палата представителей США сформирована, и теперь начнет масштабные расследования по Украине, Ковиду… и другие! Сейчас будет кровавая бойня", - написал он.

Напомним, члены палаты представителей конгресса США по результатам прошедшего в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали Кевина Маккарти новым спикером, завершив четырехдневные дебаты, не позволявшие палате начать работу в новом составе. Новый спикер подчеркнул, что планирует остановить "расточительные" расходы США и рост госдолга страны.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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