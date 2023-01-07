Опубликовано видео рискованной танковой дуэли между российскими войсками и ВСУ Донбассе Фото: Александр КОЦ

Уникальная танковая дуэль, в которой участвовали три российских и два украинских танка, произошла в Донбассе, об этом свидетельствуют уникальные кадры, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

"Один из трех танков движется с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка передвигаются по асфальтовой дороге и отвлекают внимание двух танков (украинских сил - прим. ред.), которые расположились в другой лесополосе", - прокомментировал видеокадры российский военный.

Когда ВСУ открыли огонь по находившимся в прямой видимости двум танкам ВС России, третий, незаметно подъехавший с фланга, начал стрелять по украинской машине. В результате, танк противника удалось подбить, пояснил российский военнослужащий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 января 2023 года публикует сайт KP.RU.