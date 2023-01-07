Кадыров назвал недостоверными данные о гибели чеченских командиров в ходе спецоперации

Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал недостоверными слухи о гибели командиров из Чеченской Республики в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил сегодня, 7 января, в своем Telegram-канале.

"В последние дни раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения спецоперации того или иного командира из Чеченской Республики… командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа", - отметил он.

Ранее Кадыров назвал число возвращенных из плена российских военных за декабрь 2022 года. Он уточнил, что Россия вернула из плена около 200 военнослужащих в этом месяца.

Также ранее Рамзан Кадыров выразил соболезнования по поводу смерти Руслана Хасбулатова. По словам главы Чечни, покойный политик был одним из самых ярких представителей своего народа.