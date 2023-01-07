В Лутугино в ДНР из-за взрыва на газопроводе без газа остались 11 тысяч жителей

На магистральном газопроводе в городе Лутугино в Луганской народной республике (ЛНР) прогремел взрыв, об этом сообщили представители "Луганскгаза" в Telegram-канале.

Как уточнили в компании, затем произошло возгорание.

"Без газоснабжения временно остается около 11 тысяч абонентов", - отмечается в публикации.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации огня.

Ранее в Луганске произошел взрыв на газопроводе “Дружба”, который проходит и через территорию Беларуси. По данным “Лугансказа”, причиной ЧП стала диверсия. Диверсией там назвали и еще один взрыв, который прогремел на газовой заправке в Каменнобродском районе города через непродолжительное время после первого.

Также ранее в ночь на пятницу, 18 июня 2022 года, на газопроводе в районе луганского парка имени Первого Мая произошел взрыв. Об этом сообщило госпредприятие "Луганскгаз".