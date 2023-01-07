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НовостиВ мире7 января 2023 18:50

В отеле на севере Турции из-за обвала крыши пострадали 10 человек

Инцидент произошел в турецком городе Саракамыш
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В отеле на севере Турции из-за обвала крыши пострадали 10 человек

В отеле на севере Турции из-за обвала крыши пострадали 10 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

В отеле, расположенном на севере Турции, обвалилась крыша. В результате пострадали десять человек, сообщает сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на местного губернатора.

Отель находится в городе Саракамыш, где располагается горнолыжный курорт. Причина происшествия пока не установлена.

Как рассказали СМИ местные власти, что пострадавшие были доставлены в клиники, их здоровью в настоящее время ничто не угрожает. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, причины происшествия устанавливаются.

Ранее из-за сильного взрыва в Гаване разрушилось здание гостиницы Saratoga, находящейся напротив Капитолия, есть пострадавшие, сообщили местные издания.

Также ранее сообщалось, что от последствий разрушительного взрыва в Гаване продолжают умирать люди. Количество погибших во время взрыва в гаванском отеле Saratoga увеличилось до 32 человек.