Новый спикер Палаты представителей США Маккарти не назвал Украину среди приоритетных направлений работы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти озвучил сегодня, 6 января, приоритеты работы Палаты, не упомянув при этом Украину.

Он отметил, что следует обеспечить развитие сильной экономики, а также безопасность и свободу внутри страны.

"... Мы обязуемся прекратить расточительные траты Вашингтона (администрации США - прим. ред.), чтобы уменьшить цены на продукты питания, бензин, машины, жилье, а также прекратить рост госдолга. Мы обязуемся… снизить цены на энергетику, создавать хорошо оплачиваемые рабочие места", - сказал Маккарти.

Напомним, члены палаты представителей конгресса США по результатам прошедшего в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером,завершив четырехдневные дебаты, не позволявшие палате начать работу в новом составе.

Также ранее Дмитрий Медведев прокомментировал избрание Маккарти новым спикером палаты представителей США. Политик подчеркнул, что этот процесс был очень длительным.