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НовостиПолитика7 января 2023 20:02

Новый спикер Палаты представителей США Маккарти не назвал Украину среди приоритетных направлений работы

Кевин Маккарти призвал “прекратить расточительные траты Вашингтона”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Новый спикер Палаты представителей США Маккарти не назвал Украину среди приоритетных направлений работы

Новый спикер Палаты представителей США Маккарти не назвал Украину среди приоритетных направлений работы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти озвучил сегодня, 6 января, приоритеты работы Палаты, не упомянув при этом Украину.

Он отметил, что следует обеспечить развитие сильной экономики, а также безопасность и свободу внутри страны.

"... Мы обязуемся прекратить расточительные траты Вашингтона (администрации США - прим. ред.), чтобы уменьшить цены на продукты питания, бензин, машины, жилье, а также прекратить рост госдолга. Мы обязуемся… снизить цены на энергетику, создавать хорошо оплачиваемые рабочие места", - сказал Маккарти.

Напомним, члены палаты представителей конгресса США по результатам прошедшего в ночь на субботу 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером,завершив четырехдневные дебаты, не позволявшие палате начать работу в новом составе.

Также ранее Дмитрий Медведев прокомментировал избрание Маккарти новым спикером палаты представителей США. Политик подчеркнул, что этот процесс был очень длительным.