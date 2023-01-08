Кадыров рассказал об отправке 300 бойцов чеченского ОМОНа в зону СВО на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке чеченского ОМОНа на СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В зону проведения СВО 300 бойцов чеченского ОМОНа. Информацию об этом распространил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта […] выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа „АХМАТ-1“ Управления Росгвардии по Чеченской Республике», — сообщил он в своем официальном telegram-канале. По его словам, бойцы с начала СВО доказали всему миру свою высокую боеспособность и эффективность при выполнении поставленных задач.

Ранее Кадыров публично заявил о том, что распространяемые украинской стороной слухи о том, что в ходе специальной военной операции РФ на Украине якобы погибли сразу несколько командиров чеченских воинских подразделений, является абсолютно недостоверной и не соответствует действительности. Кадыров призвал доверять только проверенной информации и не обращать внимание на распространяемую Киевом украинскую пропаганду.

О проведении СВО на Украине 24 февраля минувшего года публично объявил российских президент Владимир Путин. По словам главы государства, Россия не может позволить боевикам Вооруженных сил Украины продолжать осуществлять геноцид мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ключевыми целями СВО, по словам Путина, являются полная демилитаризация и тотальная денацификация Украины.