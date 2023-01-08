В арабском мире считают, что Россия по своей силе и мощи гораздо выше НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анализ вооруженного конфликта на Украине говорит о существенном преимуществе России перед НАТО и возросшем военном потенциале Москвы. Такое мнение высказал обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа.

«Первая причина связана с воздействием экономических санкций на обе стороны конфликта. Очевидно, что Россия выиграла этот раунд, о чем свидетельствует тот факт, что положение российской валюты (рубля) в настоящее время выглядит более сильным, чем до начала [российско-украинского конфликта]», — сообщил Нафаа в эфире спутникового арабского телеканала Al Mayadeen.

Ранее аналитики издания National Review заявили о том, что политика действующего руководства НАТО по масштабному "накачиванию" Украины различным смертоносным оружием в отдаленной перспективе рискует привести к настоящему распаду Североатлантического альянса. По мнению аналитиков, действия нынешнего украинского президента Владимира Зеленского, который призывает НАТО принять непосредственное участие в украинском конфликте, лишь способствует возникновению негативных тенденций и процессов внутри альянса.