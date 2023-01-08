Глава донецкой ВГА Кириленко сообщил о разрушенных в результате взрывов объектах в Краматорске

В подконтрольном Киеву городе Краматорск прогремели мощные взрывы Фото: из соцсетей

В ночь на 8 января в контролируемом боевиками ВСУ городе Краматорске в результате взрыва был поврежден промышленный объект. Информацию об этом распространил руководитель подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

В Краматорске поврежден «промышленный объект», написал Кириленко в своем официальном telegram-канале. Также украинский чиновник указал, что в этом городе были повреждены «здания образовательного учреждения и промышленного объекта и гаражный кооператив».

Он не стал уточнять причины взрыва и уточнил, что, помимо всего прочего, небольшие повреждения были нанесены и некоему военному объекту, который располагается на территории Краматорска (о каком именно объекте идет речь, назначенный Киевом руководитель донецкой ВГА уточнять не стал).

Ранее российские власти официально заявили о введении режима прекращения огня в связи с новогодними праздниками. Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, режим прекращения огня действовал на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Однако, как подчеркнул первый заместитель главы администрации российского президента Сергей Кириенко, во время действия режима прекращения огня боевики Вооруженных сил Украины неоднократно намеренно устраивали различные масштабные вооруженные провокации.