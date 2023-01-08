Кадыров считает, что до зоны СВО дойдет не более 15 процентов поставленного Украине западного оружия

Рамзан Кадыров сделал громкое заявление о поставках западного оружия киевскому режиму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал западную помощь Украине рабочей схемой по отмыванию денег. Такое заявление чеченский лидер сделал в своем официальном телеграм-канале.

По мнению политика, в конечном счете до линии боевого соприкосновения в реальности дойдет не более 15 процентов направленной Западом ВСУ военной помощи. Кадыров подчеркнул, что убежден в своей правоте и полагает, что все огромные западные военные поставки Украине - лишь результат действия банальной мошеннической схемы по отмыванию денежных средств.

"Вижу, что некоторые наблюдают из-за иностранной помощи в Украине. Не волнуйтесь! Это рабочая схема по отмыву денег. Чиновники Запада Украины и до окопов дойдет не более 15% от всей суммы поддержки", - уточнил Кадыров.

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова публично заявила о том, что масштабные поставки вооружений Киеву ведут к развитию черного рынка в Западной Европе. Она подчеркнула, что западные политики еще неизбежно столкнутся с последствиями крайне необдуманного "накачивания" Украины смертоносным вооружением.

В частности, по данным Захаровой, недовольство по поводу формирования в ЕС нового черного рынка оружия на фона поставок вооружений ВСУ уже начали высказывать представители Интерпола (в том числе, и весьма высокопоставленные правоохранители). При этом, как полагает Захарова, западные политические элиты делают все, чтобы замалчивать данную проблему и не допускать ее широкого обсуждения в публичном поле.