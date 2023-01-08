Жителей Сочи предупредили о гололедице и заморозках на 8 января 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация Сочи предупредила жителей города о гололедице и заморозках в ночь на воскресенье, 8 января.

В сообщении, опубликованном на сайте городских властей, говорится о том, что ночью и утром воскресенья, 8 января, на побережье Сочи температура воздуха понизится до минус 2 градусов, а на дорогах города местами ожидается гололедица.

Отмечается, что все службы города по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского переведены в усиленный режим работы.

Напомним, в рождественскую ночь был пройден пик похолодания в Москве. Как заявили синоптики центра «Фобос», потепление в столицы будет медленным, только во второй половине рабочей недели температура вернется к климатической норме. Кроме того, метеорологи напомнили, что ночь на субботу, 7 января, стала самой холодной в городе с начала зимы. Согласно приведенным данным, температура опустилась до -23,5 градуса.