Синоптики предупредили об аномальных морозах в трех регионах России. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Аномально холодная погода установилась в трех российских регионах: Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии, где ожидаются морозы до -42 градусов.

«В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан от Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях на территории региона», - заявили в ГУМЧС по Башкирии, где уточнили, что с воскресенья, 8 января, по вторник, 10 января, местами по республике ожидают сильный мороз, а минимальная температура воздуха в ночные и утренние часы опустится до -40...-42 градусов.

Спасатели Оренбургской области сообщили, что в воскресенье, 8 января, в большинстве районов региона ожидается резкое похолодание на десять и более градусов. «Ночью в восточных районах ожидается сильный снег, метель и усиление ветра порывы 13-18 метров в секунду», - сказано в сообщении, где предупреждают, что ночью на понедельник, 9 января, температура в большинстве районов опустится до -30...-33 градусов.

Гидрометцентр Удмуртии сообщает, что аномально холодная погода территории региона ожидается до среды, 11 января, а среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на семь градусов и более. В ГУМЧС по Удмуртии заявили, что в воскресенье, 8 января, похолдание до -30...-35 градусов.