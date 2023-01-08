Вильфанд предупредил, что Урал, Сибирь и Поволжье ожидают морозы до 36-43 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приволжском и Сибирском федеральных округах в ближайшие дни ожидается температура на 20 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что согласно прогнозам, в Уральском федеральном округе морозы будут достигать 34-43 градусов.

Вильфанд сообщил, что в Пермском крае, Кировской области, Башкортостане, Татарстане и других регионах Приволжского федерального округа температура воздуха опустится ниже нормы на 16-20 градусов. Согласно прогнозам, температура воздуха в Нижегородской области опустится до -32…-36 градусов, а смягчение погоды ожидается только к концу недели.

Самые суровые морозы прогнозируют в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, где температура опустится до -37…-43 градусов. В Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидается похолодание до -30…-34 градуса.

«Драматичные события ожидают юг Западной Сибири ... Там температуры пока что очень высокие, но там будет резкое похолодание ... до минус 33–35 градусов. Отклонение от нормы будет на 20 градусов», - заявил синоптик в разговоре с ТАСС.

Напомним, ранее синоптики предупредили до 42 градусов мороза в Башкирии, Удмуртии и Оренбургской области.