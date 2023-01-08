Видео застрявшего в огромном сугробе самолета Пермь-Москва сняли очевидцы Фото: Иван ВИСЛОВ

В пермском аэропорту Большое Савино самолет авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Пермь - Москва, в воскресенье, 8 января, застрял в сугробе, когда при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта, где также заявили, что аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов.

«Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 января, Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь - Москва, при начале разбега выкатился за пределы полосы», - сказано в заявлении.

Уточняется, что никто из 183 пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно также не получило повреждений. «Пассажиры доставлены в аэровокзал. Борт на данный момент эвакуируют с полосы на стоянку воздушных судов, аэропорт Большое Савино закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения ВПП», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры заявили, все произошло при выводе двигателей на режим взлета. В этот момент самолет повело в сторону, и судно вышло передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.