Глава регулятора Германии исключил перебои с энергоснабжением зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешняя зима для Германии с точки зрения энергоснабжения спасена, считает руководитель Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер.

«При всех рисках неопределенности я не думаю, что этой зимой что-то пойдет не так», – заявила глава регулятора в интервью газете Bild am Sonntag.

По мнению Мюллера, подземные газовые хранилища (ПХГ) Германии будут заполнены в конце зимы более чем на 50%. Прогнозы регулятора становятся все более оптимистичными, поскольку сейчас ПХГ страны заполнены на 90%, а за весь 2022 год ФРГ использовала на 14% газа меньше, чем в 2021 году, отметил он.

Руководитель Федерального сетевого агентства напомнил, что в настоящее время цена газа находится на уровне декабря 2021. Одной из причин снижения цены на голубое топливо Мюллер назвал успешное заполнение странами Европы своих ПХГ, которое, по его словам, исключило возможные спекуляции.

Как писал сайт KP.RU, ранее Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что показатель потребления газа в стране классифицируется как критический. В ведомстве также выразили опасения, что стоит ожидать серьезного увеличения потребления газа из-за предстоящего похолодания, а также снижения температуры на это неделю.