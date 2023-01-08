Сенатор Клишас призвал игнорирующих Конституцию политиков покинуть органы власти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил покинуть органы власти политикам, которые призывают игнорировать Конституцию Российской Федерации.

«Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сенатора.

Ранее депутат Госдумы РФ Олег Морозов опубликовал пост, заявив о необходимости продумать о возможности лишения гражданства россиян, однако такое противоречит Конституции Российской Федерации. Парламентарий заявил, что российским властям необходимо решить, нужно ли «продолжать играть по правилам». По его словам, надо ограничить в правах россиян, уехавших за границу и критикующих специальную военную операцию.