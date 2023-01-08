Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 января 2023 7:39

Сенатор Клишас призвал игнорирующих Конституцию политиков покинуть органы власти

Сенатор ответил политикам, которые предлагают перестать «играть по правилам»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сенатор Клишас призвал игнорирующих Конституцию политиков покинуть органы власти

Сенатор Клишас призвал игнорирующих Конституцию политиков покинуть органы власти

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил покинуть органы власти политикам, которые призывают игнорировать Конституцию Российской Федерации.

«Политики, которые призывают перестать «играть по правилам» и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сенатора.

Ранее депутат Госдумы РФ Олег Морозов опубликовал пост, заявив о необходимости продумать о возможности лишения гражданства россиян, однако такое противоречит Конституции Российской Федерации. Парламентарий заявил, что российским властям необходимо решить, нужно ли «продолжать играть по правилам». По его словам, надо ограничить в правах россиян, уехавших за границу и критикующих специальную военную операцию.