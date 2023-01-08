В США назвали условие для мирового энергетического переворота Фото: REUTERS

Переход Китая к закупкам нефти у стран Ближнего Востока за юани спровоцирует мировой энергетической переворот, который приведет к установлению нового порядка, считает аналитик банка Credit Suisse Золтан Пожар.

Как отмечается в статье Financial Times, встреча председателя КНР Си Цзиньпина с главами и Совета сотрудничества стран Персидского залива в декабре прошлого года стала предтечей «рождения нефтеюаня». По мнению Пожара, эти переговоры положили начало «глобальным переменам», касающимся планов отказа стран БРИКС от использования доллара.

Аналитик Credit Suisse предполагает, что число сделок по продаже нефти с оплатой в юанях будет расти, а сотрудничество Пекина с государствами Персидского залива станет теснее. Вероятно, Китай и ближневосточные страны будут вместе осуществлять разведку в Южно-Китайском море и инвестировать в нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимию, считает он. Укрепление «нефтеюаня» будет сильнее провоцировать отказ от доллара, отмечается в статье.

Напомним, в конце декабря 2022 Си Цзиньпинь призвал арабские страны помочь Пекину снизить влияние Вашингтона в нефтяной отрасли, предложив закупать черное золото в юанях.