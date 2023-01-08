Риелторы прогнозируют скидки на вторичное жилье в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторичное жилье в России в скором времени будет продаваться с определенной скидкой, поскольку на рынке недвижимости стало меньше покупателей, а число продавцов растет. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«В краткосрочной перспективе собственники будут продавать квартиры с дисконтом, покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов, и такая ситуация пока будет сохраняться. В феврале спрос на рынке могут подогреть покупатели с материнским капиталом», - заявил специалист.

Эксперт уточняет, что средней размер дисконта при продаже вторичного жилья в стране на данный момент находится на уровне 6%, но в своих объявлениях продавцы не намерены снижать цену, надеясь продать жилье по максимально возможной цене.

По его словам, наиболее выгодными объектами на сегодняшний день являются квартиры, которые продаются срочно. Отмечается, что в таких ситуациях сидка может составлять до 25%.

Напомним, в конце декабря прошлого года аналитики рынка недвижимости рассказали, что спрос на вторичную недвижимость упал на 12%.