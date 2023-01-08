МЧС ЛНР назвало подрыв предварительной причиной аварии на магистральном газопроводе в Лутугино Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пресс-службе МЧС Луганской Народной Республике (ЛНР) предварительной причиной аварии на газопроводе в городе Лутугино в ЛНР подрыв.

«По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 миллиметров на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, взрыв на газопроводе в городе Лутугино привел к возгоранию, которое было ликвидировано, а ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода были завершены утром в воскресенье, 8 января 2023 года. Как сообщалось, примерно 13 тысяч абонентов остались без газа, а на данный момент производится наполнение восстановленного участка магистральной сети голубым топливом и спецслужбы выясняют причины аварии.