В ФРГ предотвратили теракт с использованием отправляющих цианида и рицина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два человека были задержаны в городе Кастроп-Рауксель на западе Германии по подозрению в подготовке теракта с использованием отравляющих цианида и рицина. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила генпрокуратура Дюссельдорфа, правоохранительные органы Рекклингхаузена и Мюнстера.

Главным фигурантом дела назван 32-летний гражданин Ирана, которого подозревают в «подготовке тяжкого преступления, представляющего угрозу государству». «С целью совершения исламистски мотивированного нападения он приобрел цианид и рицин», - сказано в сообщении правоохранителей.

По данным телерадиокомпании WDR, второй задержанный является его братом.

Как передает телеканал Welt, правоохранители провели обыски в жилых помещениях задержанного в Кастропе-Раукселе минувшей ночью, а район проведения операции был оцеплен. На месте проведения операции работали полиция, пожарные и спасательные службы, некоторые из которых были в специальных защитных костюмах.

Правоохранители консультировались на месте со специалистами Института имени Роберта Коха, который занимается биомедицинскими исследованиями. Дело взяло на себя центральное управление по борьбе с терроризмом при генпрокуратуре Дюссельдорфа.

Газета Bild сообщает, что правоохранительные органы следили за подозреваемым уже несколько дней. О подготовке теракта с использованием самодельной химической бомбы немецких властей предупредила спецслужба другой страны.

Цианид является крайне токсичным веществом, а рицин значится как «биологическое оружие» в перечне Института имени Роберта Коха.