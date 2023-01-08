Наземный пограничный переход между Россией и Китаем возобновил работу в "доковидном режиме" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наземный пограничный переход между Россией и Китеа у города Хуньчунь в провинции Цзилинь возобновил работу в воскресенье, 8 января, в «доковидном режиме». Об этом сообщил российский генконсул в Шэньяне в провинции Ляонин Сергей Черненко.

«Пограничный переход Хуньчунь заработал в "доковидном режиме". По состоянию на 12 часов дня по местному времени (07.00 по мск) из России в Хуньчунь уже перешли границу 19 россиян», - заявил дипломат, отметив, что на данный момент стороны согласовывают основные логистические вопросы, и к понедельнику, 9 января, пограничный переход заработает в полную пропускную силу.

Государственное управление миграционного контроля КНР сообщало, что с воскресенье, 8 января, существенно ослабит карантинные ограничения на границе. При этом, как писал сайт KP.RU, ранее ВОЗ обвинил Пекин в том, что он не предоставляет полные и точные данные по коронавирусной инфекции, в том числе по числу госпитализированных с COVID-19 и умерших. Это произошло после того, госкомиссия по здравоохранению КНР отказалась публиковать ежедневные данные о коронавирусе.