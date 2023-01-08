Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 января 2023 9:38

Американский экономист Вольф заявил, что Байден и Зеленский не признают огромных потерь

Оба политика говорят о готовности «драться сколько потребуется», но при этом обвиняют других, отметил эксперт
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Американский экономист Вольф заявил, что Байден и Зеленский не признают огромных потерь

Американский экономист Вольф заявил, что Байден и Зеленский не признают огромных потерь

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский не хотят признавать огромных потерь и затрат, которые несут люди из-за конфликта на Украине, считает американский экономист Ричард Вольф.

«Кевин Маккарти говорит, что будет драться «сколько потребуется». Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», – заявил он в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, США и Франция намерены продолжать оказывать Украине поддержку в политическом плане, а также в вопросах гуманитарной и экономической помощи. Об этом говорилось в совместном заявлении Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона. При этом политики заверили, что планируют оказывать поддержку Киеву в сфере безопасности, столько, сколько это будет необходимо.

Напомним, Зеленский во время визита в США 21 декабря заявил, что Киев хотел бы получить больше ЗРК Patriot. Американский лидер в ответ заявил, что Вашингтон работает над этим.