Американский экономист Вольф заявил, что Байден и Зеленский не признают огромных потерь Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский не хотят признавать огромных потерь и затрат, которые несут люди из-за конфликта на Украине, считает американский экономист Ричард Вольф.

«Кевин Маккарти говорит, что будет драться «сколько потребуется». Зеленский и Байден говорят то же самое. Никто из них не признает огромных затрат и потерь, которые их борьба налагает на остальных. Все они просто обвиняют других», – заявил он в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, США и Франция намерены продолжать оказывать Украине поддержку в политическом плане, а также в вопросах гуманитарной и экономической помощи. Об этом говорилось в совместном заявлении Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона. При этом политики заверили, что планируют оказывать поддержку Киеву в сфере безопасности, столько, сколько это будет необходимо.

Напомним, Зеленский во время визита в США 21 декабря заявил, что Киев хотел бы получить больше ЗРК Patriot. Американский лидер в ответ заявил, что Вашингтон работает над этим.