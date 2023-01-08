МИД Италии сообщил, что обсуждает с Францией отправку Украине систем ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рим готовит новый пакет оружия для Киева, который находится на стадии обсуждения, в том числе с Парижем, по вопросу отправки систем противовоздушной обороны (ПВО) совместного производства. Об этом рассказал интервью в газете Corriere della Sera министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Шестой пакет еще на стадии обсуждения, и, как говорилось, не будет никакой отправки до соответствующего доклада в парламенте. Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета, с точки зрения отправки систем ПВО», - заявил глава внешнеполитического ведомства, отметив, что данные системы «основаны на совместных разработках Рима и Парижа»

Напомним, ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил о том, что поставки вооружения Киеву нужно производить без истощения собственных запасов оружия. Глава военного ведомства также заяви, что шестой декрет военной помощи Украине итальянские власти пока не готовят, назвав это сложным процессом, требующим учитывать отбор качественной техники и снарядов из запасов страны.