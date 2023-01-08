Российские войска уничтожили военных и технику ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили технику и личный состав украинской армии в селе Торское на Краснолиманском направлении.

По информации РИА Новости, российские артиллеристы нанесли поражение украинским подразделениям накануне установления рождественского перемирия. Как рассказал военнослужащий ВС России, ВСУ перебрасывают через Торское часть резервов для атак на Кременную. При этом противник не считает с потерями, отметил он.

На видео, предоставленном агентству военными, зафиксирован момент поражения техники ВСУ. На нем можно увидеть горящий пикап и удар артиллерии по украинской бронетехнике и личному составу. После обстрела часть выживших украинских военных эвакуировались.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе российские войска ликвидировали в Харьковской области более 40 украинских военнослужащих, а также разведывательную группу ВСУ.

Также 4 января 2023 Минобороны России разместило видео уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ. В ликвидации было задействовано высокоточные боеприпасы нового поколения.

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