Украинские военные по ошибке сбили свой МиГ-29 из ЗРК «Оса» в районе Курахово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили собственный многоцелевой истребитель МиГ-29 ударом из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса». Об этом в минувшую субботу, 7 января сообщил зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин.

На данный момент парламентарий работает в зоне проведения специальной военной операции совместно с участниками оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад». Депутат заявил, что украинские артиллеристы самостоятельно расправились с истребителем, тогда как Россия только «немного» постаралась.

«Под Курахово украинский ЗРК "Оса" сбил свой же, украинский, МиГ-29. Мы лишь немного приложили руку», - написал парламентарий.

Напомним, в минувшую пятницу, 6 января, в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что Вооруженные силы (ВС) России в Донецкой Народной Республике (ДНР) сбили украинский самолет СУ-25.