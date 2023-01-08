Принцу Гарри запретили приводить Меган Маркл к умирающей Елизавете II

Daily Mail: Карл III запретил принцу Гарри привозить Меган Маркл к умирающей Елизавете II Фото: REUTERS

Король Великобритании Карл III запретил принцу Гарри брать супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась тогда умирающая королева Елизавета II. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на отрывок из мемуаров принца.

Как рассказано в книге, Карл III приказал принцу Гарри не привозить Меган Маркл к умирающей королеве, сославшись на «бессмысленные и неуважительные причины». В ответ герцог Сассекский сказал своему отцу «никогда не говорить так о его жене». Отмечается, что король извинился перед сыном.

Напомним, мемуары, получившая название «Запасной», должны выйти в свет 10 января 2023 года. Отмечается, что они вызовут новую серию скандалов в семействе Виндзоров. Ранее стало известно, что в своих мемуарах принц Гарри рассказал о драке со старшим братом Уильямом в 2019 году из-за своей супруги, которую брат назвал «грубой», «трудной», а также «раздражительной». В Twitter уже завирусился хэштег #ShutUpHarry (#ЗаткнисьГарри).