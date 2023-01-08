Видео уничтожения украинской техники российской артиллерией под Кременной в ЛНР опубликовано в Сети

Российская артиллерия уничтожила технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Видео опубликовано агентством РИА Новости.

Как сообщается, все произошло накануне установления Россией режима прекращения огня в селе Торское на Краснолиманском направлении, когда Вооруженные силы (ВС) России из артиллерии уничтожили сразу несколько единиц украинской техники с личным составом.

«Через Торское они перебрасывают часть резервов для попыток атаковать Кременную, все это продолжается с осени. Мы держим ситуацию под контролем. Они не считаются с потерями, отправляя все новые подразделения на убой», - приводит издание слова российского военного о действиях ВСУ.

Напомним, накануне зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин рассказал, как украинские военные ударом из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» сбили собственный многоцелевой истребитель МиГ-29.