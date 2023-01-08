В Германии назвали российское оружие, ставшее «кошмаром» для Запада

Фрагмент испытаний ракеты «Циркон» Фото: пресс-служба Минобороны России

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали для западных военных стратегов настоящим кошмаром, уверен обозреватель Ян-Фредерик Вендт.

Как отметил военный эксперт в статье для издания Frankfurter Rundschau, в отличие от других ракетных систем, «Цирконы» могут управляться даже после того, как они были выпущены. По словам Вендта, «такое сочетание управляемости и скорости делает их практически неуязвимыми для зенитных систем».

«Для западных военных стратегов эти гиперзвуковые ракеты – кошмар», – заявил обозреватель.

Напомним, ранее в Великобритании заявили, что взятие на вооружение гиперзвуковых ракет «Циркон» позволит России прорвать морскую оборону Североатлантического альянса.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного новейшими гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Сайт KP.RU писал, на что способны эти ракеты.