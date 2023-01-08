Глава регулятора Германии заявил о выходе рынка газа на «ценовое плато» Фото: REUTERS

Рынок газа в Европе вышел на определенное «ценовое плато», считает руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

«Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, которое можно принимать в расчет на ближайшие год-два», – заявил он в интервью газете Bild am Sonntag.

Вместе с тем, отметил глава регулятора ФРГ, существует несколько серьезных факторов риска. Среди них Мюллер выделил вероятность более холодной зимы в 2024 году, увеличение потребления газа Китаем и угрозу безопасности газовой инфраструктуры. Говоря о последнем, он напомнил об атаках на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Напомним, Мюллер заявил, что нынешняя зима для Германии с точки зрения энергоснабжения спасена. По его словам подземные газовые хранилища ФРГ заполнены на 90%, а за весь 2022 год страна использовала на 14% газа меньше, чем в 2021 году.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе цена газа в Европе упала ниже 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 18 февраля 2022.