Около 40 человек погибли в ДТП с двумя автобусами в Сенегале

В области Кафрин в Сенегале столкнулись два автобуса, в результате чего погибли около 40 человек, а пострадали по меньшей мере 100. Об этом сообщает портал Senenews со ссылкой на источники.

"Согласно ряду источников, предварительное число погибших составляет 38, и по меньшей мере 100 пострадали... Автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу", - передает портала.

Президент Сенегала Маки Салл сообщил в своем Twitter-аккаунте о гибели 40 человек, сообщив также о решение объявить трехдневный траур с понедельника, 9 января.

Напомним, в минувший четверг, 5 января, в Москве автомобиль выехал на встречную, где врезался в две другие машины. В общей сложности травмы получили восемь человек, среди которых женщина с коляской, переходящая дорогу на зеленый свет. Позже выяснилось, что виновник аварии, находился в состоянии наркотического опьянения.