В ЛНР допустили причастность спящих ячеек ВСУ к взрыву на газопроводе в Лутугине Фото: кадр из видео

К подрыву магистрального газопровода в Лутугинском районе Луганской народной республики могут быть причастны спящие ячейки Вооруженных сил Украины, считает командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай».

«Реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения крайне сложно. Несмотря на восемь лет независимости ЛНР, спящих ячеек еще полно. Для управления ФСБ России, которое официально начинает действовать на присоединенных территориях ЛДНР в ближайшее время, работы непочатый край», – написал он в Telegram.

Как писал сайт KP.RU, взрыв на газопроводе в городе Лутугино в ЛНР привел к возгоранию, которое было ликвидировано. Ремонтные работы на поврежденном взрывом участке газопровода были завершены утром в воскресенье, 8 января. Примерно 13 тысяч абонентов остались без газа.

В пресс-службе МЧС ЛНР назвали подрыв предварительной причиной аварии на газопроводе в Лутугино.