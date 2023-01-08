Вучич предсказал Сербии неприятные последствия в случае введения санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербию могут ждать неприятные последствия в случае согласия ввести санкции в отношении России, считает президент балканской республики Александар Вучич.

По его мнению, Запад после такого решения Белграда потребует от него признать Косово. Как напомнил политик в эфире сербского телеканала Pink, после выдачи бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Сербия так и не стала членом Евросоюза.

«И что получили? Визовую либерализацию? И сейчас, если введем санкции, тогда окажется, что пришло время соглашения с Косово», – заявил Вучич.

Президент Сербии высказал мнение, что Косово могут предоставить членство в Организации объединенных наций без формального признания независимости со стороны Белграда.

Как писал сайт KP.RU, в конце 2022 года Вучич заявил, что Сербия намерена и в дальнейшем придерживаться политики отказа от санкций в отношении России, и заставить ее свернуть с избранного курса может лишь непосредственная угроза национальным интересам.