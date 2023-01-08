Умер Леонид Эрман, директор театра "Современник"

Заслуженному деятелю искусств России Леониду Эрману было 95 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ушёл из жизни заслуженный деятель искусств России, директор "Современника" и Московского Художественного театра Леонид Эрман на 96-м году жизни. Об этом сообщает издание "МК.ru". Прощание состоится 10 января 2023 года в Москве, поминки устроит театр "Современник". "В первый день Рождества на 96-ом году ушёл из жизни Леонид Эрман, которого знала и уважала вся театральная Москва. Он из той плеяды директоров, которые, находясь в тени художников, всегда обеспечивали им крепкий тыл и без которых нельзя представить себе истории советского и российского театра", - пишет издание.

Леонид Эрман тяжело болел, несколько дней назад он попал в больницу. Там его практически сразу перевели в реанимацию.

19-летний Эрман хотел выступать на сцене, однако началась война, напоминает издание. На фронте он частично потерял слух, и о актерской карьере пришлось забыть. В последствии он стал студентом не актерского, а постановочного факультета Школы-студии МХАТ.

В 1956-м году советский актер Олег Ефремов позвал Эрмана основать новый театр, который в последствии стал называться "Современник". На посту директора Леонид Эрман усердно трудился, приходил раньше всех.

"Директора Эрмана довольно быстро высоко оценили все. За его преданность театру, любовь к артистам, за профессионализм и перфекционизм в своем деле", - пишет "МК".

Эрман трудился в театральной сфере до самой старости. На 90-м году жизни он постепенно начал отходить от дел. "Светлая память светлому человеку и профессионалу в самом высоком смысле этого слова и рыцарю театра", - говорится в заключении.

Напомним, не так давно театр простился с еще одним талантом. Умер Александр Старостин - известный советский актер театра и кино. Он скончался в возрасте 71 года. Старостин знаком зрителям по фильму "А зори здесь тихие". Также он исполнял роль в сериале "Следствие ведут знатоки".