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НовостиОбщество8 января 2023 13:13

Умер Леонид Эрман, директор театра "Современник"

Заслуженному деятелю искусств России Леониду Эрману было 95 лет
Владимир РОМАНЕНКО
Заслуженному деятелю искусств России Леониду Эрману было 95 лет

Заслуженному деятелю искусств России Леониду Эрману было 95 лет

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ушёл из жизни заслуженный деятель искусств России, директор "Современника" и Московского Художественного театра Леонид Эрман на 96-м году жизни. Об этом сообщает издание "МК.ru". Прощание состоится 10 января 2023 года в Москве, поминки устроит театр "Современник". "В первый день Рождества на 96-ом году ушёл из жизни Леонид Эрман, которого знала и уважала вся театральная Москва. Он из той плеяды директоров, которые, находясь в тени художников, всегда обеспечивали им крепкий тыл и без которых нельзя представить себе истории советского и российского театра", - пишет издание.

Леонид Эрман тяжело болел, несколько дней назад он попал в больницу. Там его практически сразу перевели в реанимацию.

19-летний Эрман хотел выступать на сцене, однако началась война, напоминает издание. На фронте он частично потерял слух, и о актерской карьере пришлось забыть. В последствии он стал студентом не актерского, а постановочного факультета Школы-студии МХАТ.

В 1956-м году советский актер Олег Ефремов позвал Эрмана основать новый театр, который в последствии стал называться "Современник". На посту директора Леонид Эрман усердно трудился, приходил раньше всех.

"Директора Эрмана довольно быстро высоко оценили все. За его преданность театру, любовь к артистам, за профессионализм и перфекционизм в своем деле", - пишет "МК".

Эрман трудился в театральной сфере до самой старости. На 90-м году жизни он постепенно начал отходить от дел. "Светлая память светлому человеку и профессионалу в самом высоком смысле этого слова и рыцарю театра", - говорится в заключении.

Напомним, не так давно театр простился с еще одним талантом. Умер Александр Старостин - известный советский актер театра и кино. Он скончался в возрасте 71 года. Старостин знаком зрителям по фильму "А зори здесь тихие". Также он исполнял роль в сериале "Следствие ведут знатоки".