Полиция Армении задержала 65 протестующих у российской военной базы в Гюмри Фото: REUTERS

Полиция Армении задержала 65 протестующих на антироссийской акции на дороге к военной базе РФ в городе Гюмри. Об этом сообщает издание "Sputnik Армения". По данным агентства, протестующие намеревались перекрыть входы в российскую базу и требовать от военных разблокировать Лачинский коридор.

Представитель пресс-службы полиции Зарзанд Габриелян заявил изданию, что правоохранительные органы призывали протестующих не перекрывать движение, однако требование не было выполнено, участники продолжили движение. Полиция задержала десятки митингующих и отвезла их в отдел Гюмри.

По данным агентства ТАСС, акцию организовал оппозиционный "Национально-демократический полюс". Уточняется, что лидеры движения были членами военизированной организации "Сасна црер", устроившей летом 2016 года захват базы полка полиции в центре Еревана.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к мировому сообществу с призывом отправить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов о перекрытии прохода. Об этом он заявил на заседании правительства.

Глава правительства республики заверил, что Армения ожидает более предметных шагов от международного сообщества, "в том числе от постоянного члена Совета Безопасности ООН России, чьи миротворческие войска дислоцированы в Нагорном Карабахе" для открытия Лачинского коридора.