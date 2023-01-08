Президент Белоруссии Лукашенко заверил, что он здоров и пообещал жить дальше Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко развенчал фейки о своих "болезнях" и пообещал жить дальше. Об этом он заявил в ходе визита в храм при монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря, где по рождественской традиции зажег свечу. Видео опубликовало издания "СБ. Беларусь сегодня" в своем телеграм-канале.

"А то меня все хоронят, хоронят эти беглые (эмигрировавшие из страны оппозиционеры). Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают… Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!", - сказал президент Белоруссии.

Духовник Свято-Елисаветинского монастыря протоиерей Андрей Лемешонок отметил, что Лукашенко никак нельзя умирать, и заверил "пока Лукашенко будет в Белоруссии, все будет хорошо".

Напомним, Лукашенко в Рождество 7 января 2023 года во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря сказал о том, какие вопросы надо решить белорусам к Пасхе.

Так, сперва Лукашенко обозначил, при каком условии 2023 год будет лучше, и предостерег от создания точек напряжения в белорусском обществе, потому что обстановка вокруг страны и так сложная. Он обратил внимание на украинскую ситуацию с майданом, гражданской войной и горячей войной.